Mohamed Salah ist in der englischen Premier League zum Spieler des Jahres gewählt worden.

Der Superstar des FC Liverpool erhielt die Auszeichnung am späten Sonntag-Abend auf der Award-Show der Professional Footballers Association (PFA). Die Spieler-Gewerkschaft vergibt den Preis seit 1974 jährlich, abgestimmt haben auch in dieser Saison die Spieler selbst.

Salah setzte sich bei der Wahl der englischen Profi-Kicker gegen die ebenfalls nominierten Kevin de Bruyne, Leroy Sane, David Silva (alle Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur) und David de Gea (Manchster United) durch. Der Angreifer der Reds erzielte in der Liga in bislang 33 Spielen satte 31 Tore und steuerte außerdem 10 Assists bei. Wettbewerbs-übergreifend steht Salah bei 41 Treffer in 46 Spielen.