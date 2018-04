Argentiniens Nationalmannschaft bangt vor der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) um Stürmerstar Sergio Agüero.

Wie Pep Guardiola, Agüeros Klubtrainer beim frischgebackenen englischen Meister Manchester City, mitteilte, hat sich der 29-Jährige einer kleineren Knie-Operation unterzogen und fällt zumindest für den Rest der Premier-League-Saison aus.

Guardiola erklärte, dass Agüero nach der OP vier bis fünf Wochen pausieren müsse. Bei normalem Heilungsverlauf könnte der 86-malige Nationalspieler damit zur WM-Vorbereitung wieder fit sein.

Agüero hatte in der laufenden Saison in 25 Ligaspielen 21 Treffer erzielt. Zuletzt stand er am 10. April beim Champions-League-Aus gegen den FC Liverpool auf dem Platz.