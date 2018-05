Diese Investition hat sich gelohnt: Im Jahr 2011 erwarb NBA-Superstar LeBron James Anteile an Champions-League-Finalist FC Liverpool. Für zwei Prozent am englischen Traditionsverein bezahlte der 33-Jährige damals angeblich 6.5 Millionen US Dollar.

Ein Sportinvestmentbanker sagte nun gegenüber ESPN, dass sich angesichts der jüngsten Erfolge, der damit gesteigerten Bekanntheit und der Historie, der Wert des Klubs mittlerweile auf 1.6 Milliarden Dollar beläuft. Damit hätte sich der Wert der Anteile des dreimaligen NBA-Champions beinahe verfünffacht.

Bei einem Verkauf könnte James aktuell rund 32 Millionen US Dollar einstreichen. Nicht die erste lukrative Investition des Amerikaners. Schon beim Verkauf der Marke Beats by Dre an Apple im Jahr 2014 verdiente er rund 30 Millionen.