Sadio Mane vom FC Liverpool wurde zuletzt immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Laut France Football hat es sogar eine Einigung zwischen beiden Parteien gegeben, doch das Aus von Zinedine Zidane soll für ein Umdenken gesorgt haben.

Der Senegelase hat in den Salzburger Nachrichten nun betont, dass er "sehr glücklich" bei Liverpool ist und ein Wechsel aktuell kein Thema sei. "Mein Vertrag läuft noch drei Jahre lang", erklärte Mane.

Wegen Zidane: Mane-Deal droht zu platzen

Allerdings wollte er einen zukünftigen Wechsel nicht ausschließen. "Man weiß nie, was in der Zukunft passiert", so Mane, der Trophäen gewinnen will, "vor allem die Champions League".

Mane hatte mit Liverpool das Finale der diesjährigen Champions League gegen Real verloren.