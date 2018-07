Wer sich fragt, wie einer der besten Trainer der Welt in der Kabine auftritt, bekommt bald eine Antwort. Am 17. August erscheint eine exklusive Dokumentation über Manchester City. Mittendrin: Pep Guardiola.

Sie gewährt exklusive Einblicke, beispielsweise in das Manager-Büro und die Kabine des amtierenden Premier-League-Meisters. Zudem kommen einige Spieler und Mitarbeiter des Vereins in Interviews zu Wort.

Besonders bemerkenswert: die Ansprachen von Pep Guardiola. Schon wenn man sich den Trailer ansieht, wird klar, dass der Ex-Bayern- und Barcelona-Coach nicht nur ein genialer Taktiker, sondern auch ein mitreißender Motivator sein kann.

Guardiola ist "Trainer des Jahres"

"All or Nothing: Manchester City" wird von Amazon produziert und ist ein Spin-off der Football-Doku-Reihe "All Or Nothing", die bereits das Innenleben der NFL-Teams Arizona Cardinals, Los Angeles Rams und Dallas Cowboys unter die Lupe nahm. Sie besteht aus insgesamt acht Teilen und wird in über 200 Ländern verfügbar sein.