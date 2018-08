Frontalattacke von Jose Mourinho!

Bei Amazon Prime läuft derzeit die achtteilige Doku "All or Nothing" über das Innenleben von Manchester City. Der Trainer von Manchester United scheint davon aber ganz und gar nicht begeistert zu sein. Bei Sky Sports hat er dem Stadtrivalen fehlende Klasse vorgeworfen.

"Man muss nicht respektlos sein, um einen guten Film zu machen", sagte der 44-Jährige. "Du kannst ein reicher Klub sein und die besten Spieler der Welt kaufen, aber Klasse kann man nicht kaufen, das haben sie deutlich bewiesen, das war wirklich offensichtlich", führte Mourinho weiter aus.

Bezogen dürften die Aussagen vor allem auf City-Coach Pep Guardiola sein. Der Katalane wird in der Doku mehrfach dabei gezeigt, wie er sich wenig positiv über gegnerische Spieler oder Trainer äußert. So bezeichnet er Uniteds Transferziel Harry Maguire während einer Taktik-Besprechung als "langsam."

Guardiola mit vielen Schimpfwörtern

Auch gegenüber Arsene Wenger äußert sich der Katalane negativ. Während des League Cups beschimpft er den Ex-Trainer der Gunners mit den Worten: "Immer sind die Schiedsrichter schuld. Halt den Mund!"

Während der Doku verwendet Guardiola häufig Schimpfwörter, unter anderem das F***-Wort.

Amazon Prime reagierte indessen gelassen auf die Kritik von Mourinho. Das Unternehmen bedankte sich beim United-Coach lediglich für das Anschauen der Doku.