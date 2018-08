Sportlich gesehen hat Jürgen Klopp diesen Sommer auf der Torwart-Position beim FC Liverpool alles richtig gemacht:

Durch die Verpflichtung von Alisson Becker von der AS Rom ist seine Abwehr bombenfest, der LFC kassierte in den ersten drei Ligaspielen kein einziges Tor - als einziges Team der Premier League.

Diese Entscheidung zog aber auch zwei Leidtragende nach sich - Loris Karius und Simon Mignolet. Während Karius jetzt für zwei Jahre per Leihe bei Besiktas Istanbul spielen darf, schmort Mignolet als Nummer zwei auf der Bank an der Anfield Road.

Davon hat der Belgier jetzt genug und kritisiert seinen Trainer scharf.

Der 30-Jährige hat kein Verständnis für Klopps Entscheidung, seinen deutschen Kollegen ziehen zu lassen: "Ich finde es bizarr, dass Karius ausgeliehen wird, während auch ich Optionen für ein Leihgeschäft hatte. Aber aus irgendeinem Grund war das nicht möglich", sagte Mignolet dem belgischen Medium Het Laatste Nieuws.

Mignolet: Keine Zukunfts-Gespräche mit Liverpool

Seit Anfang des Jahres ist Mignolet, der seit 2013 bei den Reds unter Vertrag steht, nicht mehr in der Liga zum Einsatz gekommen. Diese Tatsache will er nicht mehr länger hinnehmen, egal ob als dritter oder zweiter Keeper in der Reihenfolge nach Karius' Abgang.

"Der Transfer von Karius hat für mich nichts geändert. Ich habe immer gesagt: Ich will spielen. (...) Nummer zwei oder Nummer drei macht keinen großen Unterschied. Spielminuten sind das Wichtigste", erklärte Mignolet.

Wie es für ihn weitergeht, ist allerdings auch Mignolet nicht klar: "Niemand hat nach dem Weggang von Karius irgendetwas zu mir gesagt. Ich weiß also nicht, wie meine Zukunft in Liverpool aussehen soll. Wir werden sehen, was in dieser Woche passiert."

