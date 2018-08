Tottenham Hotspur müssen Stadion-Eröffnung verschieben - NFL betroffen

Die Tottenham Hotspur haben ihre Stadion-Eröffnung verschieben müssen.

Ursprünglich sollte die neue Arena an der White Hart Lane am 15. September mit der Partie gegen den FC Liverpool eröffnet werden. Doch Probleme mit den Sicherheitsvorgaben lassen den Termin platzen.

Auch NFL betroffen

Stattdessen soll nun am 28. Oktober gegen Manchester City der Neubau offiziell eröffnet werden. Das Spiel gegen die Reds sowie die Partie gegen Cardiff am 6. Oktober sollen nun in, wie die Partien zuvor, im Wembley ausgetragen werden.

Auch der Ausflug der NFL nach London ist von den Verzögerungen betroffen. So findet die Partie zwischen den Seattle Seahawks und den Oakland Raiders ebenfalls im Wembley statt. Ursprünglich sollte das Duell im 62.062 Zuschauer fassenden Spurs-Stadion steigen.