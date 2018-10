Tottenham - Manchester City: Premier League LIVE im Stream & Ticker

Vor dem Premier-League-Kracher am Montagabend zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City zeigt sich City-Trainer Pep Guardiola tief beeindruckt von seinem Gegner. "Ich lerne, wenn ich ihnen zusehe", sagte Guardiola (Premier League: Tottenham Hotspur - Manchester City, 21 Uhr im LIVETICKER).

Doch am Montag würde Pep wohl gerne auf eine weitere Lektion der Spurs verzichten, beziehungsweise den Londonern ihrerseits eine Lektion erteilen. Denn die Citizens brauchen den Sieg, wollen sie ihre Tabellenführung verteidigen.

Diese hatte sich am Wochenende vorübergehend der FC Liverpool geschnappt. Das Team von Jürgen Klopp feierte einen 4:1-Erfolg gegen Cardiff City. Auch der FC Chelsea ist durch ein 4:0-Erfolg bei Burnley zwischenzeitlich an den Citizens vorbei gezogen. Liverpool, Chelsea und City sind die drei einzigen noch ungeschlagenen Teams in dieser Saison.

Pep Guardiola begeistert von seinem Team

Und City ist gut drauf. Das musste am vergangenen Wochenende Burnley erfahren. Das Gaurdiola-Team verpasste den Nordengländern eine 5:0-Klatsche. Auch in der Champions League ist City aus Kurs, gewann unter der Woche 3:0 gegen Schachtjor Donezk.

Und Pep war von dem Auftritt seiner Mannen begeistert. "Die erste Halbzeit war die beste, die ich gesehen habe seitdem ich hier bin", schwärmte der 47-Jährige. City hätte gegen die Ukrainer kaum etwas zugelassen.

Doch auch für die Spurs ist das Spiel gegen City von enormer Bedeutung. Mit einem Sieg könnten die von Mauricio Pochettino trainierten Londoner die Guardiola-Elf überholen und bis auf dritten Platz vorrücken.

"Aus meiner Sicht ist Manchester City das beste Team in England", schob Pochettino die Favoritenrolle vor dem Duell nach Manchester. Dennoch sei nichts unmöglich. Die vergangenen beiden Spiele gewann übrigens City.

So können Sie Tottenham Hotspur - Manchester City LIVE verfolgen:

Stream: DAZN.com

Ticker: SPORT1.de