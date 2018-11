Die Profis von Leicester City werden am Samstag unmittelbar nach dem Premier-League-Spiel bei Cardiff City (Premier League: Cardiff City - Leicester City, Samstag ab 16 Uhr im LIVETICKER) nach Bangkok fliegen, um an der Trauerzeremonie für den verstorbenen Klubboss Vichai Srivaddhanaprabha teilzunehmen.

Der Leichnam des am vergangenen Wochenende bei einem Hubschrauberabsturz tödlich verunglückten Thailänders ist nach Informationen von Sky am Freitag in der Hauptstadt angekommen.

Für Torjäger Jamie Vardy ist die kurzfristige Reise nach Asien eine Selbstverständlichkeit: "Unser Boss war wie ein Familienmitglied für uns, deshalb müssen wir unbedingt dabei sein. Auch wenn es die vielleicht härteste Woche unseres Lebens war."