So kann man das natürlich auch sehen: Vor dem Spiel gegen den aktuellen Tabellenführer der Premier League, den FC Liverpool (Premier League, Sonntag ab 17.00 Uhr: FC Liverpool - Manchester United, im SPORT1-LIVETICKER) erklärt Jose Mourinho bildhaft, warum Manchester United momentan 16 Punkte Rückstand hat. (Premier League-Datencenter auf SPORT1)

Eine Mannschaft sei so ähnlich zu konstruieren wie ein Haus, sagt der Portugiese. "Es reicht nicht, nur die Möbel zu kaufen. Man muss auch am Haus arbeiten. Erst danach investierst du Geld in die besten Möbel und kannst in einem großartigen Haus wohnen."

Wenn man will, kann man daraus Kritik am Aufbau des United-Hauses heraushören. Oder Mourinho braucht einfach mehr Geld, um sich endlich die passenden Spieler für sein schickes Zuhause leisten zu können.

Schließlich hatte Jürgen Klopp im letzten Transferfenster für 177 Millionen Pfund shoppen dürfen, während "The Special One" nur 72.5 Millionen Pfund in neue Spieler investieren konnte.