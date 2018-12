Manchester United hat offenbar keine Zeit verloren, um die Ära Jose Mourinho schnellstmöglich abhaken zu können.

Wie The Sun berichtet, leerten Mitarbeiter des Klubs "nur fünf Minuten" nach der Entlassung des Portugiesen dessen Büro.

The Special One wurde die Entscheidung in einem Gespräch mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Ed Woodward mitgeteilt.

Kurz darauf rückten Mitarbeiter am Trainingsgelände in Carrington an, um seine persönlichen Habseligkeiten in Kisten zu verpacken, darunter Bilder und Trophäen.

"Der Klub war am skrupellos", berichtet eine Sun-Quelle. "Nur wenige Minuten nach seiner Entlassung waren sie in seinem Büro. In gerade einmal 15 Minuten war Jose Geschichte. Sie verfrachteten alle seine Sachen in einem weißen Lieferwagen."

Rooney hält Solskjaer für richtige Wahl

United-Legende Wayne Rooney glaubt unterdessen, dass die Entlassung von Mourinho wie eine Befreiung für den Großteil der Belegschaft war und Nachfolger Ole Gunnar Solskjaer genau die richtige Wahl ist.

"Das betrifft nicht nur die Spieler, sondern den gesamten Fußballverein", erklärte Rooney gegenüber BT Sport. "Ich bin mir sicher, Ed Woodward ging es genauso wie der Belegschaft, den Frauen in der Küche und den Zeugwarten. Ole kann sofort helfen, und ich weiß, dass sie glücklich sind."

Mourinho war am 18. Dezember zwei Tage nach einer 1:3-Pleite beim FC Liverpool und dem schlechtesten United-Saisonstart in der Premier League aller Zeiten entlassen worden. Sein Abschied soll ihm mit einer Abfindung von rund 25 Millionen Euro versüßt worden sein.

Im ersten Spiel unter Solskjaer feierte ManUnited ein 5:1-Schützenfest bei Cardiff City.