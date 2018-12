Das Londoner Derby hielt was es versprach! Im vielleicht besten Premier-League-Spiel der laufenden Saison siegte der FC Arsenal hochverdient mit 4:2 gegen Tottenham Hotspur.

Die Gunners, die kurzfristig auf Mesut Özil (Rückenprobleme) verzichten mussten, begannen furios und drückten Tottenham in den ersten 25 Minuten durchgehend tief in die eigene Hälfte.

Pierre-Emerick Aubameyang brachte die Mannschaft von Trainer Unai Emery per Handelfmeter mit 1:0 in Führung (10.).

Dier provoziert Rudelbildung

Nach einer halben Stunde stellten die Spurs den Spielverlauf auf den Kopf, als Eric Dier nach einem Freistoß Torhüter Bernd Leno mit einem Kopfball nicht gut aussehen ließ (30.).

Dier bejubelte sein Tor, indem er sich vor den Arsenal-Fans den Zeigefinger vor den Mund hielt und löste damit Tumulte unter den rivalisierenden Vereinen aus.

Nur vier Minuten später verwandelte Harry Kane einen umstrittenen Foulelfmeter zur 2:1-Gästeführung (34.).

Doppelschlag entscheidet die Partie

Mitten in der Phase, in der Tottenham das Spiel im Griff zu haben schien, schlug wieder die Stunde von Aubameyang, der mit einem Traumtor aus 20 Metern den erneuten Ausgleich erzielte (55.).

Arsenal machte weiter Druck und erzwang somit eine gute Viertelstunde vor Spielende die Führung. Der eingewechselte Alexandre Lacazette (74.) und Lucas Torreira (77.) entschieden binnen drei Minuten das Spiel zu Gunsten der Gunners.

Kurz vor dem Abpfiff sah Tottenhams Jan Vertonghen noch die Gelb-Rote Karte.

In der Tabelle zog Arsenal mit 30 Zählern am punktgleichen Rivalen vorbei auf Rang vier. Tabellenführer ist Manchester City (38) vor dem FC Liverpool (33), der am Nachmittag im Merseyside-Derby den FC Everton empfängt. (Premier League: FC Liverpool - FC Everton JETZT im LIVETICKER)

Chelsea bezwingt Fulham

Dritter ist der FC Chelsea (31), der nach zwei Spielen ohne Sieg wieder einen Dreier einfahren konnte. (Service: Die Tabelle der Premier League)

Die Londoner feierten einen 2:0 (1:0)-Erfolg im Südwest-Derby gegen den FC Fulham, dem 2014er-Weltmeister Andre Schürrle kurzfristig wegen eines "Zwickens" fehlte. (Service: Der Spielplan der Premier League)

Pedro (4.) erzielte die frühe Führung, Ruben Loftus-Cheek (82.) entschied das Spiel.