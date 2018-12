Der Wechsel von Coach Ralph Hasenhüttl in die Premier League ist perfekt.

Der 51-Jährige erhält beim FC Southampton einen Vertrag bis Sommer 2021. Bis vergangenen Mai hatte der Österreicher den Bundesligisten RB Leipzig trainiert.

Derzeit ist Southampton nach 14 Spieltagen mit nur einem Sieg Tabellen-18. Am Montag hatte sich der Klub nach nur neun Monaten von Teammanager Mark Hughes, Ex-Bundesliga-Profi von Bayern München, getrennt.

Hughes führte Southampton ins FA-Cup-Halbfinale

Der 55 Jahre alte Waliser hatte erst im März den Argentinier Mauricio Pellegrino abgelöst. Derzeit ist Southampton nach 14 Spieltagen mit nur einem Sieg Tabellen-18. (Service: Die Tabelle der Premier League)

"Wir möchten Mark und seinen Mitarbeitern unseren Dank für all ihre Bemühungen während ihrer Zeit in St. Marys aussprechen", hatte der Verein in einem Statement mitgeteilt.

Hughes hatte die Saints in der vergangenen Saison auf Platz 17 übernommen und zum Klassenerhalt sowie ins Halbfinale des FA Cups geführt.

ANZEIGE: DAZN gratis testen und internationalen Fußball live & auf Abruf erleben

Assistenztrainer übernimmt interimsmäßig

Zwischenzeitlich hatte Assistenztrainer Kelvin Davis das Team interimsmäßig betreut. Southampton trifft am Mittwoch auf Tottenham Hotspur. (Premier League: FC Southampton - Tottenham Hotspur am Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Hasenhüttl ist der vierte Trainer in Southampton in etwas mehr als zwei Jahren.