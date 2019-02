Am Sonntagmorgen ist von einem Suchschiff am Meeresgrund des Ärmelkanals das abgestürzte Flugzeug des argentinischen Profifußballers Emiliano Sala entdeckt worden.

Dies teilte die britische Ermittlungsbehörde AAIB am Sonntagabend der französischen Nachrichtenagentur AFP mit. "Ich kann bestätigen, dass es gefunden wurde", sagte ein Sprecher der Behörde.

Der Neuzugang von Cardiff City war im Januar für eine Klub-Rekordablöse von rund 17 Millionen Euro vom französischen Erstligisten FC Nantes verpflichtet worden.

Sala seit 21. Januar vermisst

Pilot David Ibbotson und Sala flogen am Abend des 21. Januar in einer Piper Malibu in Richtung Großbritannien, kamen jedoch nie an ihrem Ziel an.

Eine tagelange Suche mit Helikoptern und Schiffen war ergebnislos geblieben, sie wurde daraufhin eingestellt.

Am vergangenen Mittwoch wurden dann zwei Sitzkissen an der französischen Küste angespült, die zum verschwundenen Flugzeug gehören sollen.

Die Suche nach den beiden Insassen wurde daraufhin mit einem Spezialschiff unter Wasser fortgesetzt.