Die Nerven der Angehörigen des über dem Ärmelkanal abgestürzten Emiliano Sala werden weiter auf eine harte Zerreißprobe gestellt. Am Montag hatte Wracktaucher David Mearns mitgeteilt, dass sein Team das Wrack anhand der Registriernummer identifiziert habe - und dabei auch einen Leichnam innerhalb des Flugzeugs entdeckt.

Doch die Bergung der gefundenen Leiche verzögert sich. Schlechtes Wetter macht den Rettern einen Strich durch die Rechnung, wie die Bild vermeldet. Ob es sich bei dem Toten um Sala oder um den britischen Piloten handelt, ist weiterhin unklar.

Wie Mearns erklärte, wolle die Familie des argentinischen Profis möglichst schnell Gewissheit haben. "Sie wollen, dass die Trümmer so schnell wie möglich nach oben gebracht werden – sie fordern es. Sie sind sehr daran interessiert, aber das schlechte Wetter kann diese Operation verzögern."

Größte Teil des Flugzeugs noch da

Der angeheuerte Experte David Mearns teilte mit, dass sein Team das Wrack anhand der Registriernummer identifiziert habe. "Die größte Überraschung war, dass der größte Teil des Flugzeugs noch da war", sagte er.

"Ich kann es nicht glauben, das ist ein Albtraum", wird Salas Vater Horacio im argentinischen Fernsehen zitiert. Bis zuletzt hatte die Familie des 28-Jährigen, der im Winter vom FC Nantes zum walisischen Klub Cardiff City gewechselt war, auf ein Wunder gehofft. Eine Spendenaktion, an der sich zahlreiche Top-Spieler beteiligten, hatte die Fortsetzung der Suche bis zuletzt ermöglicht. Das Flugzeug mit Pilot Ibbotson und Sala verschwand am 21. Januar über dem Ärmelkanal.

Sala sieht Katastrophe kommen

Emiliano Sala hatte kurz bevor die in Nantes gestartete Maschine, in der außer dem 28-Jährigen nur noch der Pilot saß, rund 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey vom Radar verschwunden war in einer Sprachnachricht noch seine Angst vor einer Katastrophe geäußert.

"Ich bin in einem Flugzeug, das aussieht, als würde es auseinanderfallen, und ich bin auf dem Weg nach Cardiff", teilte er über WhatsApp Freunden und Verwandten mit, "wenn Ihr in anderthalb Stunden nichts von mir hört: Ich weiß nicht, ob die jemanden schicken, sie werden mich ohnehin nicht finden. Papa, ich habe solche Angst."