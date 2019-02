Der argentinische Fußballprofi Emiliano Sala ist tot.

Der Leichnam des 28-Jährigen, der am 21. Januar in einem Kleinflugzeug über dem Ärmelkanal abgestürzt war, konnte am Freitagabend identifiziert werden, wie die Polizei der englischen Grafschaft Dorset mitteilte.

"Die Leiche wurde heute zum Portland Port gebracht", heißt es in der Erklärung der Polizei, "und wurde offiziell identifiziert als der des Fußballers Emiliano Sala."

Sala abgestürzt

Sala war im Winter vom französischen Erstligisten FC Nantes zum walisischen Klub Cardiff City gewechselt, sein Verschwinden löste weltweit große Anteilnahme aus.

Das Wrack der Maschine war am 3. Februar gefunden worden, nachdem die zunächst eingestellte Suche dank einer großen Spendenaktion, an der sich auch viele Top-Spieler beteiligten, fortgesetzt werden konnte.