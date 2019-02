Nach dem Tod von Emiliano Sala ist auch bei seinem früheren Klub FC Nantes die Trauer groß.

Wie der französische Erstligist am Freitag mitteilte, werde seine Rückennummer in Ehren gehalten.

"Emiliano hat seine Spuren hinterlassen", sagte Nantes-Präsident Waldemar Kita in einer Mitteilung des Vereins. "Deshalb möchte ich, so wie viele Fans auch, ihn ehren, indem die Nummer 9 nicht mehr vergeben wird."

Sala erzielte in 120 Ligaspielen für Nantes 42 Tore. Mitte Januar hatte der Angreifer einen Vertrag beim englischen Erstligisten Cardiff City unterschrieben.

Am 21. Januar war der Argentinier an Bord eines Privatflugzeugs auf dem Weg nach Cardiff in den Ärmelkanal gestürzt. Sala hatte kurz zuvor in einer Sprachnachricht noch seine Angst vor einer Katastrophe geäußert.

Am Donnerstag war seine Leiche aus dem Wrack der Maschine geborgen und an Land gebracht worden.