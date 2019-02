Was für ein Statement im Titelrennen von Manchester City!

Die Mannschaft von Pep Guardiola ließ dem FC Chelsea beim furiosen 6:0-Sieg nicht den Hauch einer Chance und fügte den Blues eine historische Niederlage zu.

Noch nie in der Vereinsgeschichte musste Chelsea in einem Premier-League-Spiel sechs Gegentreffer hinnehmen.

City legt furios los - Gündogan trifft

Von Beginn an traten die Citizens ohne Leroy Sane dominant auf und gingen nach nur vier Minuten durch Raheem Sterling in Führung. Nach dem Führungstreffer dauerte es lediglich eine Viertelstunde, ehe Sergio Agüero mit zwei Treffern (13. / 19.) das Spiel schon in den ersten 20 Minuten entschied.

Chelsea enttäuschte mit Antonio Rüdiger in der Startelf auf ganzer Linie und wurde von City regelrecht an die Wand gespielt. Ilkay Gündogan stellte nach nach 25 Minuten per Distanzschuss auf 4:0 und erzielte damit zum ersten Mal seit 2010/11 (damals beim 1. FC Nürnberg) fünf Tore in einer Saison.

Gegen Ende des ersten Durchgangs sendete Chelsea vereinzelte Lebenszeichen, scheiterte dabei jedoch am starken Keeper Ederson.

City stößt Liverpool von der Tabellenspitze

Nach dem Seitenwechsel verhinderte zunächst die Latte den Dreierpack von Agüero (51.) - nur fünf Minuten später durfte der Argentinier per Strafstoß dann doch zum dritten Mal jubeln (56.). Sterling stellte mit seinem zweiten Treffer zehn Minuten vor dem Abpfiff den 6:0-Endstand her (80.).

Durch den Gala-Auftritt stoßen die Citizens den punktgleichen FC Liverpool wieder von der Tabellenspitze - die Reds haben jedoch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. (Service: Die Tabelle der Premier League)

Bei den Blues dürfte die Luft nach der zweiten krachenden Pleite binnen zwei Wochen (0:4 in Bournemouth) für Trainer Maurizio Sarri immer dünner werden.