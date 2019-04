Für Nationalspieler Antonio Rüdiger vom englischen Ex-Meister FC Chelsea ist die Saison offenbar beendet.

Der Innenverteidiger wird sich laut Daily Mail in Italien einer Meniskusoperation unterziehen. Rüdiger hatte sich die Verletzung am vergangenen Sonntag im Spiel bei Manchester United (1:1) zugezogen.

Der 26-Jährige fehlt seinem Klub damit auch im Europa-League-Halbfinale bei Bundesligist Eintracht Frankfurt. Das Hinspiel findet am Donnerstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) in Frankfurt statt, das Rückspiel wird am 9. Mai in London ausgetragen.

Anzeige

Nach der Saison stehen noch zwei EM-Qualifikationsspiele auf dem Programm. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gastiert am 8. Juni in Weißrussland, drei Tage später geht es in Mainz gegen Estland. Der viermalige Weltmeister war mit einem 3:2-Erfolg in den Niederlanden in die Qualifikation für die EM 2020 gestartet.