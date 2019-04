Mesut Özil und Shkodran Mustafi haben mit dem FC Arsenal auf dem Weg zurück in die Champions League einen herben Rückschlag einstecken müssen. (Tabelle der Premier League)

Die Londoner unterlagen nach 16 Punkten aus den vorangegangenen sechs Spielen 0:1 (0:1) beim FC Everton. Am Montag könnte der Lokalrivale FC Chelsea mit mindestens einem Zähler im Heimspiel gegen West Ham United vorbeiziehen.

Phil Jagielka erzielte bereits in der zehnten Minute das Siegtor für die Gastgeber. Arsenal mit Torwart Bernd Leno, Mustafi und Özil in der Startelf enttäuschte vor allem in der ersten Hälfte. Auch im zweiten Durchgang bissen sich die Londoner die Zähne an den Toffees aus. Özil wurde eine Viertelstunde vor Schluss nach schwacher Leistung ausgewechselt.

