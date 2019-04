Nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League hat Englands Rekordmeister Manchester United in der Meisterschaft einen herben Rückschlag im Kampf um die Königsklasse erlitten. Die Red Devils kamen am Ostersonntag beim FC Everton mit 0:4 (0:1) unter die Räder. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Richarlison (13.), Gylfi Sigurdsson (28.), Lucas Digne (56.) und Theo Walcott (64.) trafen für die Gastgeber. Mit 64 Zählern hat Manchester United den sechsten Rang vor Everton (49) sicher.

Die direkten Königsklassen-Konkurrenten FC Arsenal (Premier League: Arsenal - Crystal Palace ab 17.00 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER) und FC Chelsea (am Montag gegen den FC Burnley) können aber enteilen.