In der Umkleidekabine in der Akademie von Manchester United hängt ein Bild von Lionel Messi. Das Bild zeigt den Argentinier, wie er seine Fußballschuhe säubert. Es sendet die perfekte Botschaft an die kommenden United-Stars.

Das Foto stammt aus dem Jahr 2016. Messi hatte gerade für die argentinische Nationalmannschaft gegen Kroatien auf dem Spielfeld gestanden. Die Geschichte zum Bild hat der Journalist Henry Winter, der für die Times schreibt, herausgefunden.

Es erinnert die Jungstars daran auf dem Boden zu bleiben und nicht abzuheben. Wenn einer der größten Fußballer aller Zeiten nach dem Spiel den Dreck von seinen Tretern putzt, sollten sie die gleiche Mentalität an den Tag legen.