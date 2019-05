Der FC Fulham hat Interimscoach Scott Parker zum Cheftrainer befördert.

Dies gab der Tabellenvorletzte der Premier League am Freitag bekannt. Der frühere Nationalspieler hatte beim Klub von Ex-Weltmeister Andre Schürrle Ende Februar den entlassenen Teammanager Claudio Ranieri ersetzt. (Service: Tabelle der Premier League)

In der kommenden Spielzeit peilt der 38-Jährige mit den Londonern den direkten Wiederaufstieg an. Fulham steht bereits seit Anfang April als Absteiger in die zweitklassige Championship fest.

