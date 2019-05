vergrößernverkleinern Heung-Min Son sah im Spiel in Bournemouth die Rote Karte © Getty Images

Tottenham Hotspur kassiert in doppelter Unterzahl eine späte Niederlage in Bournemouth. Damit gerät auch die Champions-League-Quali in Gefahr.