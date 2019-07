Gernot Rohr hat mit der nigerianischen Fußball-Nationalmannschaft beim Afrika-Cup in Ägypten den dritten Platz belegt.

Der deutsch-französische Trainer gewann mit seinem Team in Al-Salam City das kleine Finale gegen Tunesien mit 1:0 (1:0) und konnte sich dadurch mit Bronze trösten.

Der dreimalige Turniergewinner kam beim Afrika-Cup zum achten Mal auf den dritten Rang.

China-Legionär Odion Ighalo brachte die Super Eagles bereits in der dritten Minute in Front. Jamilu Collins von Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn war an der Vorbereitung des Führungstreffers maßgeblich beteiligt.

Tunesien, mit Collins' Vereinskollegen Mohamed Dräger in der Startformation, fiel gegen die gut gestaffelte Defensive der Nigerianer wenig ein und musste sich bei diesem Turnier zum dritten Mal mit Rang vier begnügen.

Im Finale am Freitag (21 Uhr im LIVETICKER) kommt es in Kairo im Finale zum zweiten Duell zwischen Algerien und Senegal bei diesem Turnier. Das erste Aufeinandertreffen beider Teams hatte Algerien in der Gruppenphase mit 1:0 gewonnen.