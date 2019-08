Der belgische Nationalspieler Romelu Lukaku wird von seinem Verein Manchester United kräftig zur Kasse gebeten. Da der Stürmer eigenmächtig dem Training an den letzten beiden Tagen fernblieb, muss er nun eine Mega-Geldstrafe bezahlen.

400.000 englische Pfund (knapp 386.000 Euro) kostet Lukaku laut Mirror seine Arbeitsverweigerung. Das entspricht etwa zwei Wochengehältern des wechselwilligen Angreifers der Red Devils, der zuletzt vor allem mit Inter Mailand in Verbindung gebracht wurde. Mit Juventus Turin soll ein weiterer Klub aus der italienischen Serie A Interesse an einer Verpflichtung an Lukaku haben und einen Tausch mit dem Argentinier Paulo Dybala anstreben.

United hatte seinen Spieler zu einer Erklärung für sein unentschuldigtes Fehlen aufgefordert, diese blieb bis dato allerdings aus. Dafür zeigte Lukaku sich bei seinem Ex-Klub RSC Anderlecht.

Im Falle einer Rückkehr zu seinem aktuellen Arbeitgeber, bei dem der 26-Jährige noch bis Sommer 2022 unter Vertrag steht, darf der Belgier mit einer Degradierung durch Manchesters Coach Ole Gunnar Solskjaer und möglicherweise einer noch höheren Geldstrafe rechnen.