Der 18-jährige Callum Hudson-Odoi hat am Freitag sein Comeback in der U23 des FC Chelsea gefeiert.

Direkt in der Startelf der Blues gegen die U23 von Brighton and Hove gestanden, gab der Offensivspieler in der 19. Minute die Vorlage zum 1:0-Führungstreffer von Henry Lawrence.

Nach 61 Minuten ausgewechselt erlebte Hudson-Odoi den Schlusspfiff des 2:1-Auswärtssieges in der Premier League 2 Division One von der Bank aus.

Der Engländer hatte sich im Frühling die Achillessehne gerissen und seit letztem April nicht mehr gespielt. Nach einer Operation steht der Flügelspieler seit einem Monat wieder im Mannschaftstraining, nun winkt sein Comeback.

Trotz der Verletzungspause war der Nationalspieler in den vergangenen Monaten häufig im Fokus: Der FC Bayern buhlte intensiv um den jungen Engländer, dessen Vertrag 2020 ausläuft. Allerdings steht eine Verlängerung laut mehreren englischen Medien kurz bevor.