Mesut Özil ist beim FC Arsenal in der englischen Premier League nicht mal mehr Ersatz.

Für das 0:1 (0:1) bei Sheffield United wurde der deutsche Fußball-Weltmeister von 2014 am Montag von Teammanager Unai Emery zum dritten Mal in Folge nicht in den Kader berufen. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Arsenal verspielte in Sheffield den möglichen Sprung auf den dritten Platz. (SERVICE: Tabelle der Premier League)

Mousset schießt Sheffield zum Sieg

Lys Mousset (30.) traf für die Blades, die sich am 9. Spieltag auf den neunten Rang nach vorne schieben konnten. (SERVICE: Spielplan der Premier League)

Arsenal muss gegen Crystal Palace gewinnen, um an der oberen Plätzen dran bleiben zu können.