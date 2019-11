Manchester United steckt in der Premier League weiter in der Krise.

Gegen den AFC Bournemouth setzte es für die "Red Devils" am elften Spieltag eine knappe 0:1-Niederlage. Mann des Tages war Joshua King, der wenige Augenblicke vor der Pause (45.) zum Sieg für die "Cherries" traf. (Spielplan der Premier League)

Mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen und gerade einmal 13 Zählern droht der Rekordmeister bereits frühzeitig in der Saison den Anschluss an die Europa-League-Plätze zu verlieren. Bournemouth zog hingegen durch den Erfolg in der Tabelle an United vorbei und belegt momentan den sechsten Platz. (Tabelle der Premier League)