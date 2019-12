Beim 5:2 (4:2) des FC Liverpool im Derby am Mittwoch gegen den FC Everton hat der deutsche Teammanager Jürgen Klopp seinen 100. Sieg in der Premier League gefeiert. Der 52-Jährige benötigte dafür lediglich 159 Spiele in der höchsten englischen Fußball-Liga.

Schneller erreichte diese Marke nur Jose Mourinho, der nach 142 Spielen seinen 100. Erfolg feierte.

Guardiola lauert - Trainerlegenden auf Platz drei und vier

Der Portugiese könnte jedoch schon bald von Pep Guardiola überflügelt werden: Der Teammanager von Manchester City steht bei 97 Siegen aus 129 Partien.

Anzeige

In den Statistiken verdrängte Klopp den langjährigen Manchester-United-Teammanager Sir Alex Ferguson (162) auf den dritten Rang, Vierter ist Arsène Wenger, der mit dem FC Arsenal 179 Spiele für 100 Siege benötigte.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Klopp lobt Reservisten

Klopp, der im Stadtduell mit Everton unter anderem seine beiden Top-Stürmer Mo Salah und Roberto Firmino zunächst auf die Bank gesetzt und insgesamt fünf Wechsel in seiner Startformation vorgenommen hatte, war derweil voll des Lobes für die vermeintlichen Reservisten.

"Sie haben einen tollen Job gemacht", sagte Klopp: "Als Teammanager hofft man darauf natürlich, und es ist das beste Gefühl, das man als Coach haben kann."

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Liverpool bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Mané und Co. knacken 30 Jahre alten Rekord

Zudem hielt der Abend für Liverpool eine weitere beeindruckende Statistik bereit: Die Reds sind nun seit 32 Ligaspielen ungeschlagen, damit knackten sie ihre Bestmarke aus der Saison 1987/88.

Damals wurde Liverpool Meister - doch Klopp richtete schnell den Blick wieder auf das Wesentliche. "Das einzige, was mich interessiert", sagte der Teammanager mit Blick auf das nächste Ligaspiel am Samstag (16.00 Uhr im LIVETICKER), "sind die drei Punkte im nächsten Spiel gegen AFC Bournemouth."