Der FC Liverpool setzt ausgerechnet im heißen Derby das nächste Statement!

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann das mit Spannung erwartete Duell gegen Manchester United an der heimischen Anfield Road dank der Treffer von Virgil van Dijk und Mohamed Salah zwar "nur" mit 2:0 - nahmen dabei aber das Tor der Red Devils zwischenzeitlich unter Dauerbeschuss.

Van Dijk trifft und sorgt für VAR-Aufreger

Abwehr-Ass van Dijk hatte sein Team bereits in der 14. Minute per Kopf nach einer Ecke in Führung gebracht. Bis zur Halbzeitpause landete der Ball im Anschluss zwei weitere Male im United-Tor - allerdings ging es nach 45 Minuten trotzdem mit dem Spielstand von 1:0 in die Kabinen.

Der Treffer von Wijnaldum hatte aufgrund einer Abseitsstellung nicht gezählt - und auch das Traumtor von Roberto Firmino war nach Videobeweis wieder aberkannt worden, da in der Situation zuvor Torschütze van Dijk Keeper de Gea im Fünfmeterraum nicht regelkonform angegangen hatte.

De Gea und Aluminium retten United

Nach der Pause setzte Liverpool den Dauerbeschuss auf das United-Tor fort.

Mohamed Salahs Schuss mit dem schwächeren linken Fuß ging Zentimeter am rechten Pfosten vorbei, den Gewaltschuss von Jordan Henderson aus 16 Metern konnte De Gea - der beste United-Spieler auf dem Feld - mit den Fingerspitzen ebenfalls an den Pfosten lenken.

Nach einer knappen Stunde sorgte auf Seiten von ManUnited Anthony Martial für den Brustlöser bei ManUnited, als er nach einem Doppelpass frei vor Torwart Alisson Becker auftauchte: Ab diesem Moment hatten die Red Devils deutlich mehr Spielanteile und auch Chancen.

Doch auch die allerletzte Ecke, für die sich alle zehn United-Feldspieler im gegnerischen Strafraum versammelten, brachte nicht den gewünschten Ausgleich. Stattdessen vollendete Salah nach Abstoß von Alisson und einem anschließenden 100-Meter-Sprint zum 2:0-Endstand für die Reds.

Liverpool 16 Punkte vor ManCity

Liverpool bleibt durch diesen Sieg auch im 23. Premier-League-Spiel der Saison ohne Niederlage. Den bislang einzigen Punktverlust der laufenden Saison hatte es ausgerechnet im Hinspiel gegen den ewigen Rivalen United gegeben (1:1-Unentschieden im Oktober).

An der Tabellenspitze machen die Reds zwei weitere Punkte auf den Zweitplatzierten Manchester City gut, der am Samstag gegen Crystal Palace nicht über ein 2:2-Unentschieden hinauskam. Der Abstand beträgt nun 16 Zähler. Die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer liegt mit 34 Punkten auf Platz fünf.

Hinter ManCity ließ auch der Tabellendritte Leicester City Federn. Der Meister von 2015/16 ließ durch die 1:2-Niederlage bei Abstiegskandidat Burnley die Gelegenheit zum Gleichstand mit dem Team von Startrainer Pep Guardiola ungenutzt.