Gelingt Tottenham Hotspur ein Mega-Deal in Sachen Namenssponsoring?

Laut Informationen von Sportsmail steht das Team von Trainer Jose Mourinho in engen Verhandlungen mit Amazon über eine mögliche Partnerschaft für das Tottenham Hotspur Stadium. Die Gespräche seinen zwar noch ein Stück weit von einer möglichen Einigung entfernt, dies sei jedoch vor allem der Unsicherheit aufgrund des Coronavirus geschuldet.

Im Raum steht ein Zehnjahresvertrag über 25 Millionen Pfund pro Saison. Es wäre der lukrativste Sponsoring-Deal eines Stadionnamens in der Geschichte.

Amazon und Nike interessiert

Zwischen Tottenham und Amazon besteht bereits eine enge Verbindung, nachdem der Internet-Gigant den Klub für die bald erscheinende Doku "All or Nothing" begleitet hat.

Neben Amazon soll auch der Sportartikelhersteller Nike an einem Sponsoring interessiert sein.

Für mögliche Investoren ist der Deal mit dem aktuell Achten der Premier League auch deshalb so interessant, weil im Stadion neben den Spielen der Truppe rund um Stürmer Harry Kane auch NFL-Spiele sowie weitere Sportevents und Konzerte stattfinden.

Aktuell erfüllt das Tottenham Hotspur Stadium jedoch eine ganz andere Funktion. Im Parkhaus des Stadions werden Corona-Tests durchgeführt.