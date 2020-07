Nationalspieler Antonio Rüdiger hat beim Wechsel von Timo Werner zum FC Chelsea offenbar Überzeugungsarbeit geleistet. "Er hat mich viele Dinge gefragt, was die Mannschaft betrifft, den Trainer. Der Trainer hat auch selbst mit ihm gesprochen, ich habe ihm aber ein paar Insider-Infos aus der Mannschaft gegeben. Und am Ende des Tages hat er sich für uns entschieden", sagte Rüdiger im Sky-Interview.

Werner geht ab der kommenden Saison für die Blues auf Torejagd, 53 Millionen Euro bekommt RB Leipzig für den 24-Jährigen. In der abgelaufenen Spielzeit hatte Werner mit 28 Saisontoren in der Bundesliga großen Anteil an der Champions-League-Qualifikation der Sachsen.

Rüdiger sieht in Werner einen Gewinn für die Londoner. "Wenn man sich alleine unsere Mannschaft anschaut, wir haben fast mehr jüngere Spieler als erfahrene. Ich finde, er passt da rein. Für mich passt er genau ins Bild", sagte der 27 Jahre alte Verteidiger, der seit 2017 für Chelsea spielt.

"Wow-Moment" bei Havertz

Ein weiterer deutscher Nationalspieler, der zuletzt auch mit Chelsea in Verbindung gebracht worden war, ist Kai Havertz. Rüdiger gibt zu, erst bei der Nationalmannschaft wirklich Notiz von dem derzeitigen Leverkusener genommen zu haben. Dafür sei der Eindruck besonders gut gewesen. "Ich hatte direkt dieseWow'. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich würde ihn hier nicht gerne sehen", sagte er.