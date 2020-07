Dem FC Arsenal droht im Europapokal in der kommenden Saison die Zuschauerrolle.

Die Gunners kassierten bei Tottenham Hotspur eine empfindliche 1:2 (1:1)-Niederlage und rutschten damit hinter die Spurs auf Rang neun ab.

Arsenal setzt Horror-Serie fort

Der Rückstand auf Platz sieben beträgt für Mikel Artetas Team drei Spieltage vor Schluss vier Punkte, die Spurs liegen mit zwei Punkten Abstand dazwischen. Arsenals Horrorserie gegen die traditionellen "Big Six" setzte sich damit fort: Die Gunners sind nun seit 27 Auswärtsspielen in der Premier League gegen eines der Topteams sieglos.

Alexandre Lacazette (16.) brachte die Gäste mit einem wuchtigen Distanzschuss in den linken Winkel sehenswert in Führung. Doch Heung-Min Son (19.) glich nur wenige Minuten später aus. Toby Alderweireld (81.) traf in der Schlussphase für José Mourinhos Team.

Bei Arsenal stand 2014er-Weltmeister Shkodran Mustafi in der Startelf, Mesut Özil fehlte wegen Rückenproblemen.