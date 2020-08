Nach einer Attacke auf einen Polizisten auf der griechischen Urlaubsinsel Mykonos ist Harry Maguire, Kapitän des englischen Rekordmeisters Manchester United, vorläufig festgenommen worden.

Die Beamten waren gerufen worden, um eine Schlägerei zwischen zwei Touristengruppen zu beenden. "Der Fußballspieler hat einen Polizisten beschimpft und anschließend geschlagen", sagte ein Sprecher dem griechischen Fernsehsender ERT.

Zusammen mit zwei britischen Landsleuten wurde der englische Nationalspieler daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Wie lokale Medien berichten, wurde Maguire in Handschellen abgeführt.

Maguire mit ManUnited an Sevilla gescheitert

In einem Statement, aus dem englische Medien zitieren, teilte Manchester United mit: "Der Verein hat Kenntnis von einem angeblichen Zwischenfall mit Harry Maguire auf Mykonos in der vergangenen Nacht. Wir sind mit Harry in Kontakt getreten und er kooperiert uneingeschränkt mit den griechischen Behörden."

Weitere Angaben wollte der Verein vorerst nicht machen.

Maguire hatte mit ManUnited zuletzt noch am Europa-League-Finalturnier in Deutschland teilgenommen. Im Halbfinale am vergangenen Sonntag in Köln hatten die Red Devils jedoch gegen den FC Sevilla mit 1:2 den Kürzeren gezogen.

Die Spanier treffen im Endspiel der Europa League am Freitagabend ebenfalls in Köln auf Inter Mailand.