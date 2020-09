Ilkay Gündogan ist am Coronavirus erkrankt.

Wie sein Klub Manchester City am Montag bekannt gab, wurde der deutsche Nationalspieler positiv getestet und muss sich in den kommenden zehn Tagen in Selbst-Isolation begeben. Das geht aus dem Protokoll der Premier League und der englischen Regierung in Bezug auf Quarantäne-Maßnahmen hervor. Es ist die erste bekannte Covid-19-Infektion eines deutschen Nationalspielers.

Ob Gündogan symptomfrei ist oder an Beschwerden leidet, teilte ManCity nicht mit. "Jeder im Klub wünscht Ilkay eine schnelle Genesung", hieß es im offiziellen Statement von Manchester City

Nächste Corona-Fälle bei Manchester City

Die Citizens treffen am Montagabend in der Premier League auf die Wolverhampton Wanderers (Premier League: Wolverhampton Wanderers - Manchester City ab 21.15 Uhr im LIVETICKER).

Bereits Anfang September hatte die Mannschaft in Riyad Mahrez und Aymeric Laporte zwei positive Fälle zu vermelden gehabt. Gündogan hatte zuletzt mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes am 3. und 6. September in der Nations League gegen Spanien und in der Schweiz auf dem Platz gestanden.

