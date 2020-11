London (SID) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Wie der Verein am späten Freitag mitteilte, handelte es sich um eine "ausgeklügelte" Attacke auf die IT-Systeme des Klubs.

"Der Verein hat schnelle Maßnahmen ergriffen, um den Angriff einzudämmen und arbeitet derzeit mit Experten zusammen, um den Vorfall zu untersuchen und die laufende IT-Störung zu minimieren", hieß es in der ManUnited-Erklärung.

Die "kritischen Systeme" zur Austragung von Spielen in Old Trafford seien aber sicher. Das Heimspiel gegen West Bromwich Albion am Samstag (21.00 Uhr) kann demnach wie geplant stattfinden. Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten von Fans und Kunden sei bislang nicht bekannt.