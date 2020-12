Die Verfolger des englischen Meisters FC Liverpool haben sich am Boxing Day gegenseitig die Punkte weggenommen.

Der Tabellenzweite Leicester City und Manchester United trennten sich 2:2 (1:1) und eröffneten den von Jürgen Klopp trainierten Reds die Möglichkeit, im Titelrennen weiter davonzuziehen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Barnes und Vardy treffen für die Foxes

Der englische Nationalspieler Marcus Rashford mit seinem 50. Premier-League-Tor (23.) und der Portugiese Bruno Fernandes (79.) brachten United zweimal in Führung. (Spielplan/Ergebnisse der Premier League)

Die Foxes kamen durch Harvey Barnes (31.) und Torjäger Jamie Vardy (85.) jeweils zum Ausgleich. Manchester hatte seine vorherigen sechs Auswärtsspiele in dieser Saison gewonnen. (Tabelle der Premier League)

Liverpool, das mit vier Punkten Vorsprung auf Leicester in den 15. Spieltag gegangen war, ist am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten West Bromwich Albion hoher Favorit. (Premier League: FC Liverpool - West Bromwich Albion am 27.12.2020 ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)