Wayne Rooney ist im Herzen ein Red Devil. Daran besteht kein Zweifel. Von 2004 bis 2017 spielt er für Manchester United und gewann dort alles, was es im europäischen Klubfußball zu gewinnen gibt.

Innerhalb von 13 Jahre sollte er mit 253 Toren in 559 Spielen zum Rekordtorschützen des Vereins werden.

Wayne Rooney stolz auf seinen Sohn

Jetzt tritt Rooneys ältester Sohn Kai in die Fußstapfen der United-Legende. Wayne Rooney teilte am Donnerstag in den sozialen Netzwerken ein Foto von seinem Sohn, der neben ihm und seiner Frau Coleen sitzend einen Vertrag unterschreibt - bei Manchester United.

"Ein stolzer Tag. Kai unterschreibt bei Manchester United. Mach weiter so, Sohn", schrieb der 35-Jährige dazu.

Kai hatte seine Leidenschaft für Fußball schon sehr früh entdeckt. Vor vier Jahren absolvierte er diverse Trainingseinheiten bei jenem Verein, der Rooney wohl nur in seinen schlimmsten Albträumen begegnet. Die Rede ist von Manchester City.

Entscheidung für United

Nach der Rückkehr der Familie Rooney aus den USA, Wayne Rooney spiele in der Saison 2018/19 in der MLS bei D.C. United, machte sich Manchester City Hoffnungen, dass Kai Rooney in Zukunft in ihrer Jugend-Akademie trainieren würde.

Jetzt ist die Entscheidung gefallen - gegen City und für United.

Auf Wayne und Kai könnten noch weitere Rooneys bei den Red Devils folgen. Das Ehepaar hat drei weitere Söhne: Klay, 7, Kit, 4 und Cass, 2.