Beim FC Arsenal dürfte viele froh sein, dass Mesut Özil nicht mehr da ist. In letzter Zeit hat sich der ehemalige Nationalspieler nicht mehr unbedingt zerrissen für den Verein - harmlos ausgedrückt.

Doch einem bisherigen Teamkollegen fällt es offensichtlich schwer, den 32-Jährigen künftig nicht mehr an seiner Seite zu haben. Shkodran Mustafi wendet sich in einer emotionalen Botschaft an Özil.

"Bro, du warst einer der selbstlosesten Spieler auf und neben dem Platz, ich habe mit dir immer die Umkleide geteilt", schrieb der Innenverteidiger bei Instagram.

Mustafi feiert Özil als "Assist-King"

Özil werde immer als "Assis-King" in Erinnerung bleiben, führte Mustafi weiter aus. Eine Sache stört ihn am plötzlichen Abschied besonders.

"Leider konnten wir als Team dir nicht zur Seite stehen, als du uns am meisten gebraucht hast", fügte der ehemalige deutsche Nationalspieler hinzu und schloss seine Message mit den Worten: "Nur das Beste für dich und deine Familie".

Mustafi und Özil spielten zwischen 2016 und Januar 2021 gemeinsam für die Gunners. Auch im DFB-Team liefen sie zeitweise zusammen auf.

Am Sonntag war der Wechsel des offensiven Mittelfeldspielers zu Fenerbahce Istanbul bekannt geworden.