Der Vater von Liverpool-Torwart Alisson Becker ist am Mittwoch unter dramatischen Umständen ums Leben gekommen.

Wie brasilianische Behörden bestätigten, ertrank der 57-jährige José Becker in einem See nahe seinem Ferienhaus bei Rincao do Inferno.

Gegen 17 Uhr Ortszeit war Becker senior als vermisst gemeldet worden, die örtliche Feuerwehr schickte daraufhin einen Suchtrupp, die den Leichnam kurz vor Mitternacht bergen konnte. Bisher gibt es keinerlei Verdacht für Fremdverschulden.

Ex-Klub von Liverpool-Keeper Alisson kondoliert

Unter anderem Alissons Ex-Klub Internacional kondolierte bereits via Twitter.

"Mit großer Trauer haben wir die Nachricht von José Agostinho Beckers Tod vernommen, dem Vater unserer Ex-Torhüter Alisson und Muriel", schrieb der brasilianische Erstligist, der Verein wünsche Familie und Freunden in diesem schmerzvollen Moment viel Kraft.

Der 28-jährige Alisson hatte Internacional im Sommer 2016 in Richtung AS Rom verlassen, seit Sommer 2018 spielt er für den FC Liverpool.

Sein rund fünfeinhalb Jahre älterer Bruder Muriel steht inzwischen bei Fluminense unter Vertrag.