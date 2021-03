Manchester United läuft ab der nächsten Saison mit einem neuen Trikotsponsor auf.

Der englische Rekordmeister einigte sich auf eine höchst lukrative Partnerschaft mit der deutschen Tech-Firma Team Viewer. Der Tabellenzweite der Premier League und der Göppinger Softwareanbieter unterzeichneten einen Fünfjahresdeal, der im englischen Profifußball vergeblich seines gleichen sucht.

Wie die Daily Mail berichtet, zahlt der neue Partner den Red Devils satte 275 Millionen Euro - so viel bekam auf der Insel noch kein Team für das Trikot-Sponsoring. Das Unternehmen löst auf der United-Brust den Automobilhersteller Chevrolet ab, der seit 2014 als Hauptsponsor gedient hatte.

Mit der am Freitag verkündeten Kooperation setzte United damit auch in Pandemie-Zeiten neue Maßstäbe, ein ähnlich lukratives Geschäft sei im letzten Jahr nicht über die Bühne gegangen, heißt es in dem Bericht. United-Direktor Richard Arnold sagte: "Wir sind unheimlich stolz, die Partnerschaft mit einem der aufregendsten und dynamischsten Software-Unternehmen der Welt einzugehen."

In den Social Media äußerten sich nicht wenige Fans etwas verwundert zu der Ankündigung, da der Bekanntheitsgrad von Team Viewer offenbar nicht ganz so hoch ist, wie beispielsweide der von Chevy. Weil das Auto-Logo auf dem United-Trikot aber auch nur wenige Befürworter hatte, dürfte sich die Trauer über den Wechsel in Grenzen halten.

Übrigens: Das Blauweiße Logo wird lediglich in einer rein-weißen Variante auf dem Manchester-Trikot zu sehen sein.