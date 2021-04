Nach dem verpassten Ligaspiel gegen Sheffield United fehlt Pierre-Emerick Aubameyang auch im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Slavia Prag.

Nachdem der FC Arsenal in den letzten Tagen mehrmals davon gesprochen hatte, der Stürmer sei krank, die genaue Diagnose allerdings nicht bekanntgegeben hatte, meldetet sich der 31-Jährige am Donnerstagabend selbst zu Wort.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte Aubameyang ein Foto aus dem Krankenbett und schrieb:

"Leider habe ich mich auf der Länderspielreise mit Gabun vor ein paar Wochen mit Malaria angesteckt. Ich verbringe in dieser Woche ein paar Tage im Krankenhaus, fühle mich aber jeder Tag besser. [...] Ich werde stärker als je zuvor zurückkommen! Jetzt schaue ich das Spiel der Jungs, es ist ein wichtiges für uns!"

Aubameyang infiziert sich auf Länderspielreise

Am 25. März trat der ehemalige BVB-Torjäger in Gabun zum Heimspiel gegen die DR Kongo an, bereits vier Tage später fehlte er im Länderspiel in Angola.

Danach bestritt Aubameyang noch zwei Partien, in der Premier League gegen den FC Liverpool (3. April) sowie in der Europa League gegen Prag (VF-Hinspiel am 8. April), fehlt seither aber erneut.

Arsenal kämpft - ohne "Auba" - am Donnerstagabend im Rückspiel bei Slavia um den Einzug ins Halbfinale der Europa League (Hinspiel-Ergebnis 1:1).