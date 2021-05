Wahnsinn in der Premier League: (NEWS: Alles zur Premier League)

Der FC Liverpool hat beim feststehenden Absteiger West Bromwich Albion noch in letzter Sekunde einen 2:1 (1:1)-Sieg davongetragen und damit im Kampf um die Champions-League-Qualifikation doch einen Big Point gelandet.

Irre: Keeper Alisson Becker geriet dabei unverhofft zum Matchwinner für das Team von Trainer Jürgen Klopp, traf mit der letzten Aktion der Partie in der fünften Minute der Nachspielzeit. (Tabelle der Premier League)

Der nach vorne gestürmte Brasilianer köpfte eine Ecke von Trent Alexander-Arnold sehenswert zum Siegtor. Der Tabellenfünfte rückte damit zwei Spieltage vor Saisonende mit nun 63 Zählern bis auf einen Punkt an den viertplatzierten FC Chelsea heran. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan)

FC Liverpool: Keeper Alisson trifft sensationell

"Ich bin diesen Monat zu emotional für alles, was mit mir und meiner Familie passiert ist, aber Fußball ist mein Leben und spiele ich, seit ich mich an meinen Vater erinnern kann", sagte der Held des Tages nach Abpfiff bei Sky Sports.

"Ich habe nur versucht, an einem guten Ort zu sein, um meinen Spielern zu helfen, einen Verteidiger an mich zu binden - aber niemand ist mir gefolgt", fügte der als gläubig bekannte Schlussmann an. "Manchmal bin gesegnet. Das sind Dinge, die du nicht erklären kannst."

Zuvor hatte es nach einem gravierenden Rückschlag für die Reds ausgesehen: Hal Robson-Kanu hatte die Gastgeber überraschend in Führung (15.), Mohamed Salah glich mit einem technisch feinen Abschluss vom Strafraumrand aus (33.) - ehe Alisson die Liverpooler doch noch erlöste.

Die Szene der Partie: Liverpools Keeper Alisson trifft im letzten Moment gegen West Bromwich © Imago

Klopp-Team versäumt Anfangsphase

Klopps Mannen hatten den Start verschlagen und erst nach dem Rückstand nach rund 20 Minuten in die Partie gefunden. Mit Hilfe des Pfostens belohnte Torjäger Salah die Reds mitten in ihrer Drangphase. Zwei Minuten später traf der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino aus 15 Metern nur Aluminium.

Nach der Pause war der Vorjahresmeister dann drückend überlegen, kam dabei aber nur selten zu zwingenden Torchancen. Auf der Gegenseite verhinderte Alisson Robson-Kanus Doppelpack (78.).

Liverpool-Außenverteidiger Alexander-Arnold wiederum schoss freistehend aus sieben Metern über das Tor (83.).

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)