Die Fußballwelt steht nach dem tragischen Tod des erst 31-Jährigen Davide Astori unter Schock. In der Serie A wurden deshalb sogar alle Spiele abgesagt.

Nun hat sich sein Präsident beim AC Florenz, Andrea Della Valle, zu Wort gemeldet und über den verstorbenen Kapitän des Teams gesprochen.

"Ich bin stolz, ihn kennengelernt zu haben. Wir hatten eine sehr enge Verbindung. Er war ein wahrer Kapitän. Die ganze Stadt steht seiner Familie bei", sagte Della Valle, der seinen Urlaub in Marokko abgebrochen hatte.

Dann verriet Della Valle noch ein weiteres tragisches Detail: "Montag hätte Davide verlängern sollen. Er sollte seine Karriere in Florenz beenden. Er war ein Haltepunkt für die ganze Mannschaft."

Emotionale Botschaft von Buffon

Astori war am Sonntagmorgen in seinem Hotelzimmer tot aufgefunden worden. Nach Angaben des offiziellen Ermittlers in Udine, Antonio de Nicolo, sei ein "natürlicher Tod aufgrund von Herzversagen" wahrscheinlich.

Italiens Torwart-Legende Gianluigi Buffon richtete auf Instagram danach emotionale Worte an den Verstorbenen: "Deine kleine Tochter verdient es, zu wissen, dass du von ganzem Herzen eine wunderbare Person warst. Du warst das perfekte Beispiel für für jemanden, der Werte hat und seine Mitmenschen respektiert. Du warst einer der größten Sportsmänner, denen ich je begegnet bin."

Der Innenverteidiger war 2016 von Cagliari Calcio zu den Violetten, Ex-Klub von Mario Gomez, gewechselt. Für die Fiorentina bestritt Astori 58 Spiele. Außerdem stand er beim AC Mailand, dem AS Rom, Cagliari Calcio und US Cremonese unter Vertrag.

Astori bestritt zudem 14 Länderspiele für Italien und erzielte dabei einen Treffer.