Die Posse um den Wechsel von Maurizio Sarri vom SSC Neapel zum FC Chelsea steuert auf ein Ende zu - das kündigte jedenfalls Neapels Präsident Aurelio De Laurentiis an.

"Die Sarri-Affäre steht kurz vor dem Abschluss, alles hängt von ihm ab", sagte De Laurentiis bei der offiziellen Vorstellung von Sarris Nachfolger Carlo Ancelotti am Mittwoch. "Wir befinden uns auf der Zielgeraden."

Zuvor hatte bereits die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, dass der 59-Jährige bei den Londonern als Nachfolger seines Landsmanns Antonio Conte einen Vertrag bis 2021 erhalten soll. Der Deal solle noch in dieser Woche abgeschlossen werden, hieß es.

Conte-Rauswurf zu teuer für Chelsea

Da aber Conte noch immer bei Chelsea angestellt ist, da Eigentümer Roman Abramowitsch offenbar eine Entlassung aufgrund der zehn Millionen Euro Abfindung zu teuer ist, hakte die Verpflichtung Sarris zuletzt.

Conte hatte am Montag noch den Trainingsauftakt bei den Blues geleitet. Der 48-Jährige ist noch bis 2019 an den Champions-League-Sieger von 2012 gebunden, den er 2017 zur englischen Meisterschaft geführt hatte. In der vergangenen Spielzeit hatte Conte mit Chelsea als Fünfter der Premier League die Königsklasse verpasst.

Die Londoner sollen nach De Laurentiis' Angaben zudem in den Kampf um Napolis Mittelfeldspieler Jorginho, der unter Sarri ein Schlüsselspieler war, eingestiegen sein.

Sarris Abschied aus seiner Geburtsstadt Neapel war bereits Mitte Mai bekannt geworden. "Er hat einen Spielstil entwickelt, der überall und von jedem bewundert wird", sagte De Laurentiis damals. Sarri war seit 2015 beim ehemaligen Maradona-Klub tätig und 2017 Italiens "Trainer des Jahres".