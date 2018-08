Alle Spiele von Cristiano Ronaldo bei seinem neuen Club live im Internet sehen: bei DAZN geht das. Der Wechsel des Weltfußballers von Real Madrid zu Juventus Turin war sicher der spektakulärste Transfer des Sommers. Mit CR7 will Juve nicht nur den achten Scudetto in Folge holen, sondern auch in der Champions League wieder groß angreifen. Schafft es der SSC Neapel mit Carlo Ancelotti da mitzuhalten? Auch die Römer und Mailänder Clubs haben große Ambitionen. Auf jeden Fall ist der Glanz der alten Tage zurück in der Serie A.

Aktuelle Spiele live und auf Abruf auf DAZN:

Der 1. Spieltag in der Übersicht:

Sa., 18. August, 18 Uhr: Chievo Verona - Juventus Turin

Sa., 18. August, 20:30 Uhr: Lazio Rom - SSC Neapel

So., 19. August, 18 Uhr: FC Turin - AS Rom

So., 19. August, 20:30 Uhr: Parma Calcio - Udinese Calcio

So., 19. August, 20:30 Uhr: FC Bologna - SPAL Ferrara

So., 19. August, 20:30 Uhr: Sampdoria Genua - AC Florenz

So., 19. August, 20:30 Uhr: Sassuolo Calcio - Inter Mailand

So., 19. August, 20:30 Uhr: FC Empoli - Cagliari Calcio

So., 19. August, 20:30 Uhr: AC Milan - FC Genua

Mo., 20. August, 20:30 Uhr: Atalanta Bergamo - Frosinone Calcio

Was ist DAZN?

Mit dem Live-Streaming-Dienst DAZN können Sportbegeisterte auf mehr als 8000 Live-Events pro Jahr zugreifen. DAZN-Abonnenten in Deutschland erwartet dabei ein attraktives Paket an internationalem Top-Fußball: Champions League, Europa League sowie die großen Ligen wie Premier League oder LaLiga. Zudem hat DAZN die Rechte für zahlreiche weitere internationale Fußball-Ligen und zeigt die Highlights aller Bundesligapartien nur 40 Minuten nach Abpfiff. Darüber hinaus überträgt DAZN mit der NBA, NFL, NHL und MLB die wichtigsten Sportarten aus den USA und auch Multisport-Fans kommen auf ihre Kosten: Neben Darts, Rugby und Tennis hat DAZN auch ausgewählte Box-Highlights im Angebot. Die Live-Streams können bei Bedarf angehalten, zurückgespult, oder auch im Nachhinein abgerufen werden.

Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar?

Die DAZN-Übertragungen und Streams sind auf vielen verschiedenen Geräten verfügbar. Neben dem SmartTV ist das Angebot auch über den Laptop oder Computer, Smartphones, Tablets, oder den Amazon Fire TV-Stick erreichbar. Außerdem laufen die Livestreams auch auf den diversen Spielekonsolen, wie der Sony Playstation 4 oder der Xbox One.

Was kostet DAZN?

DAZN bietet sein Abonnement derzeit für 9,99 Euro im Monat an. Die Mitgliedschaft hat keine Mindestlaufzeit und lässt sich ohne Probleme monatlich kündigen. Außerdem beginnt der Service automatisch mit einem kostenlosen Probemonat, sodass Interessierte den Streaming-Dienst gratis ausprobieren können.