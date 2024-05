Ein Fußball-Märchen mit einem weltbekannten Nebendarsteller

In der Fußballwelt zeichnen sich viele Entscheidungen ab. Auch in Italiens zweiter Liga ist nur noch ein Spieltag zu spielen. Während bereits feststeht, dass mit Parma Calcio ein früherer Fußball-Riese in die Serie A zurückkehrt , steht dahinter ein eher unbekannter Verein kurz vor dem Schritt auf die große Bühne.

Der Klub Como 1907 aus der 80.000-Einwohnerstadt am Comer See in der Lombardei spielte in den 80er-Jahren zwar fünf Spielzeiten in Folge in der Serie A und kehrte 2002 für ein Jahr nochmal in die erste Liga zurück, doch seitdem pendelten sie zwischen zweiter und dritter Liga hin und her. Für zwei Jahre versanken sie sogar in der Viertklassigkeit.