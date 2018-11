Juventus Turin bleibt in der Serie A auch nach dem 12. Spieltag ungeschlagen.

Am Sonntagabend konnte die "Alte Dame" gegen den AC Mailand dank eines 2:0 drei Punkte aus dem San Siro entführen.

Mario Mandzukic hatte in der Anfangsphase des italienischen Klassikers per Kopf die Führung erzielt (8.), Cristiano Ronaldo machte in der Schlussphase alles klar (81.).

Higuain verschießt Elfmeter und sieht am Ende Rot

Das Team von Trainer Massimiliano Allegri wurde seiner Favoritenrolle weitestgehend gerecht, die Gastgeber präsentierten sich im Spiel nach vorne zu fehlerhaft.

Und dennoch boten sich ihnen Gelegenheiten. Die beste Chance gab es kurz vor dem Seitenwechsel.

Gonzalo Higuain hatte nach einem Handspiel in Juves Strafraum das 1:1 auf dem Fuß, scheiterte vom Elfmeterpunkt aus aber am linken Außenpfosten (41.).

In Folge des Ronaldo-Transfers war der argentinische Angreifer im Sommer von Juventus nach Mailand gewechselt. Higuain erwischte aber nicht nur wegen des vergebenen Strafstoßes einen gebrauchten Tag.

Nach 84 Minuten flog er wegen eines Ausrasters nach einem Foul mit einer glatten Roten Karte vom Platz.

Ronaldo bleibt zunächst blass - Khedira auf der Bank

Superstar Ronaldo machte gegen die "Rossoneri" erst im zweiten Durchgang auf sich aufmerksam.

Sami Khedira hatte beim Anpfiff auf der Ersatzbank gesessen und kam nach 74 Minuten ins Spiel. Emre Can steht den Turinern nach einer Operation an der Schilddrüse derzeit nicht zur Verfügung.

Juventus führt die Tabelle in Italien mit 34 Zählern an. Die Bilanz: Elf Siege, ein Unentschieden. Carlo Ancelotti ist mit dem SSC Neapel Zweiter (28 Punkte).

Milan (21) hat den Sprung auf einen Champions-League-Platz aufgrund der Niederlage verpasst, ist dafür auf Platz fünf abgerutscht.